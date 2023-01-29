一名就讀補校的女子控訴男友兩度性侵，在過程中因拉扯導致她腰部受傷、心靈受創，因此求償300萬元，並提驗孕紀錄佐證，然而法官認為月經延遲的可能理由繁多，且勘驗對話也無從推定她遭性侵，最後判定男子無罪。

男子阿宏（化名）和女子小美（化名）兩人為補校同班同學，小美控訴阿宏於2020年6月間不顧她抗拒、掙扎，強拉至套房床上，拉扯間造成她腰部受傷而無力反抗，阿宏再強行脫下小美的褲子及內褲性侵得逞，還以舌頭舔小美的私密處。小美表示同日下午阿宏開車將她載往北市某風景區，在一間俱樂部的小房子內，脫下她上衣、褲子、內褲，二度性侵得逞。小美表示兩次被阿宏性侵造成她腰部受傷、心靈嚴重受創，因此索賠300萬元。

阿宏對此則辯稱雙方從2020年開始交往為男女朋友，兩人於交往期間雖有發生過性行為，但小美所指控的兩次性侵並非事實，且在風景區只有在涼亭幫小美敲敲拍拍腰背，不是在小房子內，也未發生性行為。

法官勘驗兩人對話發現兩人在事發前就互稱「寶寶」，且小美提出的對話紀錄中指阿宏性侵後傳送「寶寶還好嗎…呼呼」、「何時陪寶寶前往就診」、「對不起。讓寶寶受傷，不舒服，自己關禁閉」，但法官認為未能從對話中得知小美所受傷勢是否因阿宏性侵所造成。

此外小美提出聲請調查驗孕紀錄，想以此證明遭阿宏沒有戴保險套強姦，而導致月經遲到，但法官認為月經遲到，可能理由繁多，因此無法以曾經就診，就推認曾遭阿宏性侵。法院審酌各項事證，最終判小美敗訴。