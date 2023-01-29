泰國新一代戲劇男神Build（Jakapan Puttha），自從在BL夯劇《黑幫少爺愛上我》（Kinn and Porsche）中飾演男主角之一而爆紅後，粉絲遍及亞洲各地，演藝事業也一飛沖天，但沒想到近日卻爆出他不但曾與《黑幫》原著女作家秘戀2年外，還在交往期間家暴、劈腿、金錢糾紛，引發眾怒。對此，Build在28日突然開直並宣布1大事，再度引發熱烈討論。

根據泰國媒體的報導，Build自從以夯劇《黑幫少爺愛上我》爆紅後，受到亞洲粉絲們的喜愛，去年10月他們還曾來台舉辦兩場粉絲見面會，票房相當亮眼。而在劇中飾演「保鑣Pete」的Build，因與另一名演員Bible有多場精彩的對手戲，而被影迷們稱為「BBB」CP，人氣相當旺。但本月23日，《黑幫少爺愛上我》的原著女作家Poi，卻跳出來爆料自己曾與Build戀愛兩年，但在交往期間受到他家暴與劈腿，且兩人還有金錢糾紛尚未處理完，讓她身心受到嚴重打擊，若眾人不信她也願意與Build開直播對質。而消息一出後也立刻在網路上發酵，引起眾怒。

📌BOC TO INVESTIGATE THE BUILD-POI DISPUTE; DAEMI DISBANDED



Be On Cloud released a statement regarding the issue surrounding their artist Build Jakapan Puttha and one of KinnPorsche writers, Poi.



"Regarding the current dispute between Mr. Jakapan Puttha (Build) and Miss + pic.twitter.com/vHu5IGjIEa — Cebu BL Organization (@cebuBLorg) January 22, 2023

隨後Build的經紀公司BOC便停止他所有的演藝工作，代言活動也跟著遭到撤換，就連BOC即將在香港及雅加達舉行的「KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR」巡演，也宣布Build將不會出席，讓喜歡粉絲氣到跳腳抗議要求退票。

而Build在神隱多日之後，終於在28日於官方YouTube頻道上開啟直播說明會，而原定將與Build對質的Poi，卻在前一日表示拒絕出席直播記者會，與家人決定將走法律途徑，而Build則是在直播中現身不到4分鐘的時間，坦承自己不是一個完美的人，現在遭受到的一切他已無法承受，但卻什麼都不能做，而大家所了解的都不是事實，希望真相能在法庭中解決；另外，他也透露此風波已嚴重影響到家人及朋友，為了避免造成更大的影響，宣布即日起退出BOC經紀公司，之後便關掉直播，留下錯愕的觀眾。

對此，BOC經紀公司隨後也在推特發表聲明，證實：「經過慎重考慮，Build自願終止與BOC的所有合約，因此他已不再是BOC公司的藝人。不過，BOC衷心希望各方能好好的解決這次的糾紛。」

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