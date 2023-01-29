一名男網友表示，26日開西濱公路時，看到只有一般轎車1／3高的「黃色小鴨」在路肩行駛，他將其拍下PO網，讓大批網友看傻眼，「這什麼車？太危險了吧？」有內行人認出「黃色小鴨」是「全覆式自行車」，一台要新台幣30萬元。

原PO日前於抖音（TikTok）上傳45秒短片，只見在車流多的西濱公路，一台外型特別、黃白相間的低矮車子在路肩行駛，配色猶如「黃色小鴨」，乍看之下又像鞋子，相當可愛。

影片曝光2天累積逾22萬人次觀看，不少網友都認為太危險，「很可愛，但是感覺很危險」、「這是什麼車？也太危險了吧」、「這可以上路嗎？」、「我在西濱碰過，速度還滿快的」、「西濱公路往南寮」、「我在八里也有看過欸」、「真的是移動式棺材」。

留言中也有不少知情網友認出「黃色小鴨」是三輪「全覆式自行車」，駕駛人可以躺在車裡騎，又被稱為「躺車」，一輛要30萬元。因為是「全覆式自行車」，在法規上不歸類在自行車，是三輪以上的慢車，但根據法令，三輪以上慢車只能在特定觀光區騎乘。