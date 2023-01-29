台灣狗仔葛斯齊昨(28日)宣布開工，更抖出汪小菲新一波親妹的照片，強調是在和張穎穎交往期間內發生的事，希望張穎穎能想清楚、好自為之。見此，有網友好奇問：「大S第三胎是因為家暴流產嗎？」葛斯齊也回應了，表示：「你也太勁爆了吧，他應該沒有這麼壞，不過酒後很難說」。

張穎穎今年初拋出震撼彈，宣布和汪小菲分手，更批評張蘭搞兩面手法，稱自己有對話紀錄可以公開，而張蘭也在社群網站暗指張穎穎這招齷齪，接著又在直播時狂攻前媳婦大S，一下學大S跟現任老公具俊曄上雜誌拍的照片，更意有所指稱大S當年懷的第三胎可能不是汪小菲的，掀起軒然大波。

葛斯齊回應網友。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

對此，葛斯齊昨跳出，表示自己小時候家教甚嚴，媽媽告誡不可以隨便親女生，甚至還嚇唬他親女生可能會讓對方懷孕，話鋒一轉拋出汪小菲其他夜生活照片，可見他跟其他女子互動親密，令葛斯齊酸：「你們說！這男的要怎麼負責？！他媽媽小時候沒教好他禮貌與尊重異性，難怪要這麼努力的賺錢！」

葛斯齊回應家暴傳聞。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

葛斯齊更幫大S說話，點名張蘭口口聲聲說「2018年有荒唐事」，卻拿不出證據，而從他2017年拍到大S懷第三胎的照片看來，身邊只有汪小菲，笑說：「妳（張蘭）可千萬別認錯人，這男的頭上有長毛呢」。引來網友回應：「應該在大年初一上場」，葛斯齊說：「小姐，太狠了，原本是想說他過年來台灣，我要拿照片直（質）問他的」，另有人說：「有嘴就親」，葛斯齊回：「這種話女生說出來，特別幽默，男生說就變騷擾」，其他網友則驚訝說：「什麼？大S有懷過第三胎嗎？為什麼要跟這種人一直生孩子？」、「因為那時候沒發現啊。三胎小產了，身體和情緒還沒康復就陪他上節目賺錢了」、「開工了，這麼刺激！新年快樂」。

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