春節連假最後一天，小孟老師在臉書粉專上分享12生肖整體運勢，並點名生肖牛、馬、羊、狗的年節營收可望創新高；屬猴者可喝「午時水」（上午11點到下午1點）增加財氣，聚氣納財又不漏財。另外，金牛、雙子、天蠍和射手的財運也大幅提升。

▍生肖鼠

工作：事業意外升遷

感情：新戀情新機會

財運：賒欠款項有望領回，有借有還再借不難

幸運色：鐵灰色

▍生肖牛

工作：團隊合作愉快

感情：異性主動攀談

財運：辛勤努力加班打工，業務分紅犒賞自己

幸運色：墨黑色

▍生肖虎

工作：真誠對待客戶

感情：熱情主動付出

財運：專業能力大幅提升，成為公司吸錢紅人

幸運色：純白色

▍生肖兔

工作：壓力重擔減少

感情：美麗意外邂逅

財運：加班不斷正財旺盛，彩券中獎偏財運佳

幸運色：翠綠色

▍生肖龍

工作：情緒控管得宜

感情：懂得討人歡喜

財運：購買商品多家比價，用小額資金賺回饋

幸運色：漆黑色

▍生肖蛇

工作：掌控處理局面

感情：有望告白成功

財運：電子商品優惠增多，優惠價格不買可惜

幸運色：正紅色

▍生肖馬

工作：新創意有點子

感情：理想溝通互動

財運：破財機會大幅減少，業績獎金滾滾而來

幸運色：金黃色

▍生肖羊

工作：具有分析能力

感情：親友介紹異性

財運：臨時起意購買彩券，福神財氣同時光顧

幸運色：米黃色

▍生肖猴

工作：逆轉負面形象

感情：到浪漫處約會

財運：喝午時水增加財氣，聚氣納財又不漏財

幸運色：象牙色

▍生肖雞

工作：友善對待同事

感情：新友誼新夢想

財運：可前往財神廟拜拜，添補財神爺的祝福

幸運色：青綠色

▍生肖狗

工作：提攜職場後輩

感情：珍惜眼前豔遇

財運：賺錢慾望強烈提升，年節營收有望新高

幸運色：藕紫色

▍生肖豬

工作：微笑待人處事

感情：朋友介紹相親

財運：業績獎金拔得頭籌，抽佣分紅獲得肯定

幸運色：艷紫色

另外，小孟老師也指出，今（29日）財位為西方，2波財氣最旺的時段分別是上午7時～9時、中午11時～15時。星座方面則屬金牛、雙子、天蠍和射手最佳。