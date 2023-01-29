春節連假最後一天，小孟老師在臉書粉專上分享12生肖整體運勢，並點名生肖牛、馬、羊、狗的年節營收可望創新高；屬猴者可喝「午時水」（上午11點到下午1點）增加財氣，聚氣納財又不漏財。另外，金牛、雙子、天蠍和射手的財運也大幅提升。
▍生肖鼠
工作：事業意外升遷
感情：新戀情新機會
財運：賒欠款項有望領回，有借有還再借不難
幸運色：鐵灰色
▍生肖牛
工作：團隊合作愉快
感情：異性主動攀談
財運：辛勤努力加班打工，業務分紅犒賞自己
幸運色：墨黑色
▍生肖虎
工作：真誠對待客戶
感情：熱情主動付出
財運：專業能力大幅提升，成為公司吸錢紅人
幸運色：純白色
▍生肖兔
工作：壓力重擔減少
感情：美麗意外邂逅
財運：加班不斷正財旺盛，彩券中獎偏財運佳
幸運色：翠綠色
▍生肖龍
工作：情緒控管得宜
感情：懂得討人歡喜
財運：購買商品多家比價，用小額資金賺回饋
幸運色：漆黑色
▍生肖蛇
工作：掌控處理局面
感情：有望告白成功
財運：電子商品優惠增多，優惠價格不買可惜
幸運色：正紅色
▍生肖馬
工作：新創意有點子
感情：理想溝通互動
財運：破財機會大幅減少，業績獎金滾滾而來
幸運色：金黃色
▍生肖羊
工作：具有分析能力
感情：親友介紹異性
財運：臨時起意購買彩券，福神財氣同時光顧
幸運色：米黃色
▍生肖猴
工作：逆轉負面形象
感情：到浪漫處約會
財運：喝午時水增加財氣，聚氣納財又不漏財
幸運色：象牙色
▍生肖雞
工作：友善對待同事
感情：新友誼新夢想
財運：可前往財神廟拜拜，添補財神爺的祝福
幸運色：青綠色
▍生肖狗
工作：提攜職場後輩
感情：珍惜眼前豔遇
財運：賺錢慾望強烈提升，年節營收有望新高
幸運色：藕紫色
▍生肖豬
工作：微笑待人處事
感情：朋友介紹相親
財運：業績獎金拔得頭籌，抽佣分紅獲得肯定
幸運色：艷紫色
另外，小孟老師也指出，今（29日）財位為西方，2波財氣最旺的時段分別是上午7時～9時、中午11時～15時。星座方面則屬金牛、雙子、天蠍和射手最佳。
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