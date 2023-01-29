去年拿下13場勝投僅次於德保拉（Jose De Paula），前樂天桃猿洋投狂威（Dylan Covey）確定將返回美職體系效力，根據洛杉磯每日新聞（Los Angeles Daily News）報導，道奇以一紙小聯盟合約簽下狂威，該合約中附帶春訓邀請，狂威有機會自2020年後重返大聯盟舞台。

2017年首度站上大聯盟，31歲的狂威4個賽季下來表現不慎理想，單季防禦率至少超過5以上，共拿下6勝29負、勝率僅1成71，造成大量失分的原因不外乎是全壘打帶來的重傷害，狂威在大聯盟留下264局的紀錄，卻讓對手打出多達47轟。

2021年是狂威首度轉戰海外聯賽，加盟中華職棒樂天桃猿，去年他出賽23場皆為先發，繳出13勝6負、3.47防禦率，140局中送出100次三振及50次保送，幫助樂天桃猿奪下例行賽全年第一並打進台灣大賽，但最終球隊以直落4遭到中信兄弟橫掃。

道奇同樣也以附帶春訓的小聯盟約簽下山本喬丹（Jordan Yamamoto），只是球隊輪值陣容當中，柯蕭（Clayton Kershaw）、烏瑞亞斯（Julio Urias）、梅伊（Dustin May）、岡索林（Tony Gonsolin）及辛德加（Noah Syndergaard）已經佔據位置，更別說將從Tommy John手術恢復的伯勒（Walker Buehler），狂威及山本喬丹的到來將增添道奇投手深度。