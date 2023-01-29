哈利是否會出席查爾斯的加冕典禮成了各方關注焦點

英王查爾斯三世5月即將加冕，據接近蘭柏宮（Lambeth Palace）的消息人士透露，他已要求英格蘭教會（Church of England）主教長坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）居中協調，要讓哈利和梅根出席在倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行的典禮。不過，這卻受到威廉抗拒。

據《週日郵報》（The Mail on Sunday）28日報導，自從哈利夫妻淡出王室，尤其是哈利1月10日出版大爆料回憶錄《備胎》（Spare），重砲攻擊家人後，各方紛紛猜測，他們是否會參加這場備受矚目的活動。而據說查爾斯認為，哈利夫妻缺席加冕典禮，要比出席更吸引各方目光，因此準備讓步，以說服他們出席。然而，據悉威廉很擔心，哈利會趁這次機會，再做出驚人之舉，使這次歷史性活動蒙上陰影。

消息人士說，為了讓哈利有出席的誘因，他可能會獲得保證，在加冕典禮中享有重要的座位，或是獲取非正式承諾，得以繼續保有王室頭銜。不過，威廉擔心，要是哈利這次返英不嚴格按「腳本」進行，像是和梅根在倫敦貧民區四處走動，可能會搶盡風頭。

還有消息人士說，問題的本質在於，他們會不會出席加冕典禮，以及要是他們出席，要按照什麼條件和規矩。「這個家已分崩離析，一切跡象都顯示，哈利獲得建議，在這階段什麼都要不同意，一直堅持到最後一刻，以致使得與他協調變得十分困難。」

Charles WANTS Harry to attend Coronation: The King 'asks Justin Welby to broker deal allowing Duke and Meghan to be at ceremony https://t.co/CY128H8rW7 pic.twitter.com/jntXguGy0g — Daily Mail Online (@MailOnline) January 29, 2023

此外，消息人士並指出，哈利陣營已擺明，只要他出席加冕典禮，但接著卻要拔除他的王室頭銜，根本就甭提了。或許他到某個時間點會自行決定，要放棄王室頭銜，但卻拒絕被迫摘除這些頭銜。哈利可不想和安德魯被歸為一類，成為大眾心目中的「問題王子」，因為他認為，這兩種狀況截然不同。