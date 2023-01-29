美國對大陸先進晶片設下嚴格出口管制措施，並已經拉攏日本、荷蘭等國加入制裁，大陸晶片業面臨的圍堵與打擊來到前所未有的新高度，但大陸專家仍認為，美國最新的措施與潛在的動作不會擊敗大陸晶片業，反而會刺激他們尋求技術突破。

綜合外媒報導，美日荷三方新一波的制裁儼然成形，就連歐盟也公開表態，不應讓大陸取得先進晶片技術，接下來是否加入制裁，仍待觀察。對此，大陸科技產業分析師項立剛指出，「美國一連串的動作已經是很明顯的警告，他們不會停止晶片戰爭，現在是國內集中資源努力突破的關鍵時刻。」

分析師馬繼華則認為，美國最新的措施不太可能對大陸半導體產生額外的重大影響，大陸晶片業已經承受多年來美國的單邊制裁。不具名的專家提到，美國最新的措施與潛在的動作不會擊敗大陸晶片業，反而會刺激他們尋求技術突破。

美國以相當快的速度對大陸進行技術脫鉤，主要是想要拉攏所有盟友加入打擊大陸的科技戰，因此大陸能否持續提升技術能力將成為關鍵，確保能有足夠的實力反擊，甚至抵抗未來更強硬的制裁。