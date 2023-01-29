接任行政院長的前副總統陳建仁即將於31日上任，但卻因涉及學術不倫和高端爭議而備受批評。對此，國民黨立委王鴻薇認為，陳建仁上任後所面臨的第一個問題，一定會是高端的相關爭議，「很多人磨刀霍霍」，若陳不針對高端爭議道歉，他永遠沒辦法跟高端切割。

王鴻薇昨（28）日在中天政論節目《辣晚報》被問到「最想質詢陳建仁什麼？」時，表示許多評論都認為陳「是高端的代言人」，其最大的爭議，就是在高端進行人體實驗時打到安慰劑，卻還聲稱自己打完後感到安心、沒什麼副作用。

王鴻薇接著說，她的辦公室有幾個同仁去參加了高端的人體試驗，事前有被告知可能會被打到疫苗或安慰劑，但不會知道打到什麼。而在聽到陳建仁的「安心說」後，王鴻薇在臉書寫下「高端受試者中，大概只有陳建仁知道自己打的是疫苗」，引來陳在臉書回擊，批評王「堂而皇之的說謊」，也提到自己打到安慰劑，結果讓網友們炸鍋，自己也成了這起事件的主角之一。

王鴻薇直言，高端相關爭議一定會是陳建仁上任後，所面臨的第一個問題，很多人也對此磨刀霍霍，因為陳「為什麼可以大力的幫高端行銷、護航」，以及高端之後面臨炒股爭議、無法入境日本時，陳「要不要對此說清楚、講明白？」

王鴻薇認為，陳建仁若沒有針對高端的問題向社會大眾道歉，大家只要看到他，就會聯想到高端的種種爭議，他也就永遠沒辦法跟高端切割。