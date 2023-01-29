新任行政院長陳建仁連兩波公布新閣員名單，但屬於總統職權的「國安三劍客」，包括外交部長、國防部長及陸委會主委等人選，則尚未公布。

準閣揆陳建仁28日拍板第二波17位內閣首長名單，除內政部長林右昌、文化部長史哲及故宮院長由文化部政次蕭宗煌升任等三人為新面孔外，其餘14位均為舊面孔，包括金管會主委黃天牧、主計長朱澤民及衛長薛瑞元均獲留任。

除內政部、文化部、故宮三部會外，其餘14個部會首長全獲留任，包括金管會主委黃天牧、教長潘文忠、交長王國材、衛長薛瑞元、數位部長唐鳳、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬、法務部長蔡清祥、退輔會主委馮世寬、原民會主委夷將‧拔路兒（Icyang‧Parod）、客委會主委楊長鎮、主計總處主計長朱澤民、人事總處人事長蘇俊榮、台灣美國事務委員會主委楊珍妮等人。另據悉，衛長薛瑞元獲留任後證實，健保署長李伯璋因個資外洩事件將異動，由常次石崇良接任。

陳建仁公布第一波及第二波內閣共35位首長中有多名女性首長，包括經長王美花、財長莊翠雲、勞長許銘春、海委會主委管碧玲、僑委會主委徐佳青、原能會主委張靜文，台灣美國事務委員會主委楊珍妮等7人，若含數位部長唐鳳則為8人。

陳建仁連兩波公布新閣員名單，但屬於總統職權的「國安三劍客」，包括外交部長、國防部長及陸委會主委等人選，則尚未公布。