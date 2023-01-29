只能說本季只要到了第4節，籃網明星後衛厄文就會進入無人能擋的模式！厄文29日貢獻32分、9助攻與6籃板，其中末節包辦21分，帶領籃網122比115力退尼克，在這場「紐約內戰」取得對戰9連勝，這是厄文本季第4次在末節攻下20分以上，聯盟其他球星最多1次。

儘管尼克末節持續想要追分，可惜打滿末節的厄文偏偏不肯答應，尤其打到最後關頭，厄文先在最後1分19秒投進三分外線，接著最後50秒再次命中三分球、最後28.5秒上籃放進兩分，一個人連拿8分的強勢演出，終讓尼克乖乖低頭認輸。

目前厄文在本季第4節平均攻下9.3分，位居聯盟之首，有了厄文如此神勇末節演出，籃網先發五人得分全都上雙，喬哈里斯16分，塞斯柯瑞與歐奈爾各有14分，克萊斯頓13分、12籃板、6助攻與3火鍋，看來杜蘭特可以好好安心養傷了。

至於尼克以布朗生26分最高，巴雷特也有24分，蘭道爾19分、10籃板與8助攻，奎克利替補拿下16分、6籃板，格里姆斯10分。尼克目前戰績27勝24敗，排名滑落到東區第7。