擁有F級傲人上圍的網紅謝薇安被網友封為「最強奶媽」，去年則因被盜圖片一事槓上直播主連千毅，近日又與誹謗她的網美官司審判出爐，可說人紅是非多。而謝薇安心情似乎不受影響，2天前發文曬出自己戴上兔寶寶帽子跟網友拜年照片，火辣的身材依舊成為焦點，還有人虧：「這個不是兔子，是包子」。

去年謝薇安大膽對上人氣超高的直播天王連千毅，痛批對方跟助手長瀨昆妮鬧翻期間，竟盜用她的照片稱是新助理，引來謝薇安罵：「是要我牙起來嗎？墾丁你個香蕉蛋糕」，而連千毅則態度放軟，說：「在此跟薇安小姐姐說聲Sorry噢，長的真的很漂亮噢！」，又打趣回應：「比雞（基）尼照，博君一笑」，讓謝薇安更火大，回說：「哪裡好笑？」。

謝薇安2019年因踩踏步機、跳繩影片暴紅後，身價就水漲船高，2021年和娛樂公司簽下3年經紀約，未料後來雙方鬧翻，公司稱依據合約，若謝薇安接代言，公司有權分潤30%，但認為謝薇安沒有誠實報告接了哪些工作，要求賠償149萬台幣，而謝薇安則反駁，回應簽約後10個月，只領到2萬3500元台幣，最後台北地院認為經紀公司對於違約等爭議舉證不足，判謝薇安免賠。

然而謝薇安2020年間也跟一位網美起了糾紛，對方不僅盜用她的照片，還留言咒罵她，去年中刑事部分，網美遭依誹謗罪遭判拘役55天定讞，而民事部分，一審判賠15萬元，對方上訴後，昨(28日)高等法院認為，雙方因在另件訴訟上和解，應已賠償5萬元，並承諾若再犯將付違約金50萬元，謝薇安同意拋棄請求權，因此改判應免賠確定。