寒流發威現奇景 台中開水龍頭竟噴出冰塊

寒流急凍，全台許多山區氣溫驟降至零下，台中市和平警分局勝光派出所赫見天然製冰機，打開水龍頭，水管內擠出一塊塊的冰塊，相當療癒，也令民眾嘖嘖稱奇。
台中市和平警分局勝光派出所位於台7甲線上，受近日寒流影響，這幾天氣溫驟降至零度以下，為防止自來水管爆管，水龍頭不能完全關閉，所以放非常微量的水流動。
由於2、30米長的塑膠水管內有餘水，這幾天，員警將戶外的水龍頭打開使用，赫見擠出一塊塊的冰塊，這段影片流出，相當療癒，更令民眾嘖嘖稱奇，直呼彷彿成了天然製冰機。
寒流急凍，全台許多山區氣溫驟降至零下，台中市和平警分局勝光派出所赫見天然製冰機，打開水龍頭，水管內擠出一塊塊的冰塊，相當療癒，也令民眾嘖嘖稱奇。
台中市和平警分局勝光派出所位於台7甲線上，受近日寒流影響，這幾天氣溫驟降至零度以下，為防止自來水管爆管，水龍頭不能完全關閉，所以放非常微量的水流動。
由於2、30米長的塑膠水管內有餘水，這幾天，員警將戶外的水龍頭打開使用，赫見擠出一塊塊的冰塊，這段影片流出，相當療癒，更令民眾嘖嘖稱奇，直呼彷彿成了天然製冰機。
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