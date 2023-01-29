今年過年連假長達10天，加上疫情政策逐漸鬆綁，不少人都趁此機會出國遊玩、度假，就連美女律師李怡貞近日也前往法國巴黎旅遊，但經常透過社群媒體分享生活的她，卻透露自己在逛香榭大道時，竟遭一名黑人尾隨，讓她發現後立即轉頭大罵「2字髒話」保護自己，也提醒女生到巴黎自由行一定要特別小心。

李怡貞今（29）日稍早於臉書粉絲團PO文，表示：「穿這個樣子提著袋子在香榭大道上，完全就是一個欠人偷搶的節奏」，接著表示，自己不知道什麼時候被盯上的，當她走在大道的支線上，也就是老佛爺百貨彎進去要往愛馬仕總店那條路上，發現自己被一名黑人尾隨，但好在她警覺性很高，瞥見櫥窗反射看到那名黑人靠她超近，李怡貞便立即停下腳步，毫不猶豫回頭大叫「what Fuxk」，但那名黑人卻走到她與閨蜜中間停下來，怒罵李怡貞幹嘛沒事罵他，李怡貞則開始裝傻表示：「我是在跟我閨蜜講話」，沒想到那名黑人還繼續罵，李怡貞也不甘示弱地繼續講，但她的閨蜜卻發現那名黑人竟邊罵邊靠近李怡貞，打算搶了就跑，李怡貞只好再度大罵那名黑人，而黑人也被嚇到扭頭就走。

好在最後兩人都沒事，但李怡貞還是認為：「巴黎治安真的不好，從我第一次去到現在十幾年都沒改善，我這次刻意背國民包longchamp也是被尾隨」，因此她建議若買了精品就叫車直接放回飯店，若怕飯店不安全，就將東西鎖在自己行李箱也可以，因為連她穿高跟靴接近180還是會被拐子盯上，所以女生來巴黎自由行真的不安全，不過她也強調：「姐姐有練過不要學，一切OK」，要粉絲們別擔心。

而網友看到後紛紛表示：「下次請用環保袋好嗎？李律同學」、「有聽人家建議，買了精品就直接放回飯店」、「無論是那裡，任何地區，都是要保持最高警覺，守護著自己的安全」，立刻引發熱烈討論。