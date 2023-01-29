大陸運-8反潛機 進入我西南空域 10:092023/01/29 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 運8反潛機。（資料照片，國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1120129臺海周邊海、空域動態示意圖 。（取自國防部官網） 國防部今（29）日公布台海周邊軍事動態，自1月28日（星期六）0600時至1月29日（星期日）0600時止，偵獲共機8架次(其中進入西南空域1架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。 國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。 美軍尼米茲航母重返南海 航跡圖曝光 大陸今傍晚起海上軍演 為期一周 東風導彈穿過台灣 考驗國軍防空能量 #運8反潛機 #海峽中線 #西南空域 #共軍 #解放軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 春節連假剛開始 35共軍機艦擾台 04:102023/01/21 政治要聞 加強灘頭火力 兩岸競增遠程火箭炮 04:102023/01/17 話題觀察 航母山東艦在南海開展實戰演練 陸軍事專家解讀三大亮點 11:332023/01/16 兩岸 陸艦日新月異 兩岸海軍艦艇實力消長 04:102023/01/17 話題觀察 春節持續擾台！35共軍機艦在台海周邊活動 國軍嚴密監控 10:452023/01/20 政治 陸媒：殲-20隱形戰機進逼 台灣毫無察覺 04:102023/01/22 政治要聞 社評／不能讓民進黨牽著鼻子走 04:102023/01/13 焦點新聞 別讓我們的孩子成為拆彈少年 04:102023/01/17 時論廣場 減少對中依賴 德執政黨領袖：共軍侵台將迫德與中國斷絕關係 19:552023/01/12 兩岸 國戰會論壇》CSIS台海兵推可能搞錯了重點（羅慶生） 09:502023/01/12 海納百川 旺報社評》不能讓民進黨牽著鼻子走 19:282023/01/12 旺報社評 初一有外機逼近南海空域 共軍南部戰區證實 10:082023/01/26 兩岸 尚青論壇》美日釣島演訓 共軍強勢巡弋（陸文浩） 14:412023/01/12 尚青論壇 火山布雷系統怎麼用？陸軍參謀長列舉「四大紅色海灘」 14:182023/01/17 政治 台海是和或戰的抉擇 04:102023/01/18 時論廣場 海納百川》台灣面臨和平或戰爭的抉擇（王義雄） 10:032023/01/17 海納百川 除夕也不休息 中共17機艦於台海周邊活動 10:102023/01/21 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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