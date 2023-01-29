1120129臺海周邊海、空域動態示意圖 。（取自國防部官網）

國防部今（29）日公布台海周邊軍事動態，自1月28日（星期六）0600時至1月29日（星期日）0600時止，偵獲共機8架次(其中進入西南空域1架次)、共艦4艘次，持續在臺海周邊活動。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。