這次內閣改組中，教育部長潘文忠獲留任。到目前為止，他已當了5年11個月教育部長，只要再做超過1個月，就能成為中華民國89任教育部長中，任期最長的一位。潘文忠是國教體系出身，對高教領域缺乏信心，但卻能走過各項挑戰，成為任期最久的教育部長，也是奇蹟。

2016年5月20日蔡英文政府上台時，原本是要找陳良基（台大副校長）當教育部長，但當時社會氛圍希望由國教體系的人來出任，當過小學老師及文官的潘文忠因此出線成為教育部長，陳良基反而「委屈」成為次長。

潘文忠、陳良基這樣的組合並不協調，潘文忠對高教領域沒信心，他其實只是「半個部長」，高教領域的政策就高度尊重陳良基的意見，這被立委批評為「小部長、大次長」，而陳良基因此也轉為低調，不敢太出風頭。

潘文忠是小學老師及文官出身，在民進黨執政下，他「朝中無人」，府院無人罩他，他做起事來相當辛苦。因此，他對民進黨內派系正國會系統的台灣智庫執行長莊國榮相當依賴，這引發外界批評。

之後，賴清德上任當行政院長，潘文忠推動政務很不順利，在台大校長遴選案上，兩人意見不同，連賴清德要將台南經驗「私幼公共化」推到全國，潘也難認同，最後，他擋不住政治壓力，2018年4月11日辭職下台。

不過2019年1月時，行政院長由蘇貞昌出任，他找來自己子弟兵潘文忠回鍋當教育部長，當時還被教育團體譏諷是「兒戲一場」。在蘇貞昌擔任台北縣長時，潘文忠曾是他的文化局長及教育局長，兩人互相了解，也彼此信賴。

潘文忠這次回鍋，形勢跟上一次已完全不同，在蘇貞昌充分支持下，他推動起政務來順風順水，也逐漸展示出自信，讓教育界過了一段平靜、穩定的時期。他推動育兒津貼、私幼公共化、班班有冷氣及生生用平板等計畫，經費動輒幾百億元，卻都能順利上路，創下良好的政績。

潘文忠2次任期到現在已累積5年11個月，但他在高教領域仍不夠自信，主要是放手讓次長劉孟奇負責；同時，他做太久了，雖然沒有犯什麼錯，但施政無法讓人耳目一新，尤其少子化對高教造成嚴重衝擊，外界現在希望一位高教出身的人來掌舵教育部。

不過陳建仁出任行政院長後，仍讓潘文忠繼續留任，希望未來教育施政可以安全、平穩的度過，而不是開創新局。在中華民國教育史上，任期最久的教育部長是朱匯森的6年，但潘文忠只要再做超過1個月，就可以打破這個紀錄，這可能也是他人生中無法預期的。