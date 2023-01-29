副總統賴清德今天向海外台僑表示，臺灣的地位越來越重要。面對未來，他非常有信心，只要大家團結一心繼續共同打拚，一定可以將挑戰化作機會；只要我們堅持民主價值，一定有更多國家支持我們。臺灣作為世界民主陣營一份子，會跟美國、歐洲等民主夥伴繼續加強合作，確保印太區域的民主、和平跟繁榮。

賴清德今天以錄影方式為「北加州台灣同鄉聯合會」第50屆年會活動致詞指出，臺語是臺灣長久以來所形成的語言，不只是溝通工具，也是臺灣文化的傳承，同時是一種價值，代表對臺灣的認同。

對僑居地新生代，長久受到異鄉文化的影響，還能夠繼續說臺語、了解臺灣文化、保存對臺灣故鄉的關懷，他說，這實在是非常不簡單。藉這個機會，他特別要向北加州台灣同鄉會表達敬意，「感謝大家就算到了美國，仍然認真推廣這樣優美的語言，謝謝大家」。

面對後疫情時代，以及國際情勢的變化，大家都很關心臺灣的未來，會有什麼樣的挑戰，賴清德指出，過去三年來，全世界因為Covid-19疫情，不管是經濟活動還是生活方式，都受到很大的影響。不過因為疫情，也產生新的服務、新的行業，這就代表有挑戰，就有機會。

他強調，特別是這幾年來，臺灣在蔡英文總統的領導下，團結打拚，不管是經濟發展，還是民主價值，都受到全世界的重視，臺灣的地位，也越來越重要。就像去年開始，國際疫情漸漸變好，有很多外國朋友開始來臺灣訪問，表達對我們的支持；也有越來越多外商來臺灣投資，臺灣的機會越來越大。

面對未來，賴清德表示，他非常有信心，只要大家團結一心，繼續共同打拚，一定可以將挑戰化作機會；只要我們堅持民主價值，一定有更多國家，相挺我們、支持我們。

他感謝在美國的鄉親，「因為你們認真打拚，讓美國對臺灣的支持越來越堅定」。美國政府不但多次表達對臺灣安全「堅若磐石」的承諾，以實際行動相挺臺灣，而且也聯合盟邦，共同表達臺海和平穩定的重要性。

賴清德強調，臺灣作為世界民主陣營的一份子，我們也一定會跟美國、歐洲等民主夥伴繼續加強合作，確保印太區域的民主、和平跟繁榮。他也拜託海外鄉親，繼續替臺灣在國際發聲，共同為臺美關係打拚，創造臺灣新的未來。「臺灣是海外鄉親永遠的故鄉，歡迎大家有空時，常常回來臺灣走走看看」。