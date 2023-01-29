一名女大生在捷運西門站附近遺失錢包，警方調閱監視器查出是陳姓男子撿走，追查陳男身分，發現他離家出走10年，兒子早已向法院聲請宣告死亡，陳男到案後才驚知自己早已變成「死人」，還被宣告死亡4年，檢察官調查後向法院聲請撤銷死亡宣告，最後陳男遭依侵占遺失物罪判處罰金6000元，得易服勞役6日。

2021年3月晚間，1名女大生在捷運西門站6號出口附近遺失錢包，裡面有現金30元還有駕照等證件，報警處理，警方調閱監視器畫面，查出是街友陳男撿走。警方比對陳男身分資料，發現陳男已被宣告死亡，警方找到陳男訊問，陳男錯愕表示自己不知道被宣告死亡，是被通知到警局做筆錄才發現自己早已成為「死人」，做完筆錄後，陳男又人間蒸發還一度被通緝，檢察官也向北院聲請撤銷陳男死亡宣告。

年約50歲的陳男，2010年5月間離家出走，成為街友混跡台北萬華，事後陳男家屬因遺產繼承問題，陳男兒子向法院聲請死亡宣告，台北地院因陳男失蹤已逾7年，在2021年裁定宣告陳男死亡。

陳男到案後承認他有撿到錢包，因為裡面沒有什麼值錢財物，就隨手丟掉，法官審酌陳男犯後坦承不諱，且女大生不追究，最後依侵占遺失物罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案可上訴。