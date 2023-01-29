大陸國務院總理李克強28日主持召開國務院常務會議，要求持續抓實當前經濟社會發展工作，推動經濟運行在年初穩步回升；部署做好春耕備耕工作，為糧食豐收和重要農產品穩定供應打牢基礎；要求推動消費加快恢復和保持外貿外資穩定，增強對經濟的拉動力。

央視網報導，會議指出，當前經濟持續恢復、呈回升態勢。要著力穩增長、穩就業、穩物價，保持經濟運行在合理區間。深入落實穩經濟一攬子政策和接續措施，推動重大項目建設、設備更新改造形成更多實物工作量，實施好原定延續執行的增值稅減免等政策。堅持「兩個毫不動搖」，依法保護民營企業權益。支持平台經濟持續健康發展。推動企業節後快速復工復產。

會議指出，一年之計在於春，春播糧食產量占全年6成左右，春管糧食產量占主要口糧的近4成。2月初有關部門要做全面部署。一是抓好小麥、油菜春季田管，及時防範春旱、倒春寒、病蟲害等災害。二是盡快明確各地糧食和油料生產目標，確保春播面積落實，穩住大豆種植面積。

三是抓好農資跨區域調劑調運，支援農民備種備肥。組織做好農機檢修和跨區機耕機播，發揮社會化服務組織作用，幫助小農戶種好地。四是落實最低收購價、生產者補貼等政策，加大對大豆種植支持力度，繼續實施小麥「一噴三防」補助全覆蓋，調動農民積極性，促進增產增收。

會議還指出，要針對需求不足的凸出矛盾，推動消費加快恢復成為經濟主拉動力，堅定不移擴大對外開放、促進外貿外資保穩提質。一是推動擴消費政策全面落地，合理增加消費信貸，組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復。

二是堅持對外開放基本國策，繼續推出實際舉措，努力穩定外貿。支持企業參加國內外展會，落實出口退稅、信貸、信保等政策，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，合理擴大進口。三是積極吸引外資，推動新版鼓勵外商投資產業目錄加快落地，支援地方招商引資，落實便利人員跨境往來措施，推動外資重大項目加快落地。