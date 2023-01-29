據大陸民航局網站消息，今年1月21日至27日（農曆除夕至大年初六），春節假期內7天民航運輸旅客共達900萬人次，比2022年春節同期增長多達79.8％。同時春節假期7天的民航平均客座率達76％，比2022年增長20個百分點；全民航保障航班8萬3844班、日均1萬1977班，比2022年增長33.6％；航班正常率為98.2％，比2022年上升1.1個百分點。

根據統計，春節假期7天，進出港旅客量較高的機場有廣州、深圳、重慶、北京、昆明、西安、上海、杭州、成都等主要客源地和目的地城市。熱門航線（單向）有北京—上海、廣州—上海、深圳—上海、重慶—廣州、上海—廣州、重慶—深圳、廣州—杭州、杭州—廣州、上海—北京、北京—廣州、上海—深圳、深圳—北京、北京—三亞、三亞—北京、成都—廣州等。

此外，大陸移民管理局官方微信28日也指出，春節7天期間，全國移民管理機構共查驗出入境人員287.7萬人次、日均41萬人次，較去年春節同期（2022年1月31日至2月6日）增長120.5％。

其中入境143.4萬人次，較去年同期增長123.2％；出境144.3萬人次，年增117.8％，並查驗出入境交通運輸工具13.6萬架（艘、列、輛）次、年增66.1％。