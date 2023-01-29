教育部與交通部共同合作推廣「學生機車安全駕駛培訓政策」，並在國教署經費補助下，於國立嘉義高工設置嘉義市首座校園機車駕訓班，提供駕駛訓練、實地練習及就地考照之服務，提升學生機車騎乘安全。

嘉義高工校長陳瑞洲指出，依據交通部統計資料顯示，去年1至9月道路交通事故件數、死亡及受傷人數均較去年同期增加，其中最主要死亡族群為機車及高齡者，當中機車更占交通事故全體死亡人數6成4。

高中職教育階段學生接觸交通工具是以機車為主，且每年高三畢業學生報考機車的人數相當多，但嘉義市尚無標準且安全機車培訓考照場地，以致有意學習機車安全駕駛的學生，無法就地報名參加相關培訓班。

因此，嘉義高工配合教育部規畫設置機車駕訓場地，結合區域學校策略聯盟辦理交通安全相關宣導活動及融入教學，並鼓勵學生參加機車培訓，透過標準場地及專業訓練，培養學生正確交通安全觀念及安全駕駛知能，有效降低交通事故發生。

陳瑞洲表示，學校並成立「交通安全教師專業學習」社群，將交通安全課程模組規劃於相關部定課程當中，及運用數位科技活化交通安全教育相關模組課程，發展適合學生需求的課程及教材教案，進而結合校訂課程實施。

同時，也就青少年機車考照、機車事故常見肇事原因、騎乘注意事項及安全駕駛等主題規劃辦理專題講座，持續透過課程教育及主題宣導，將交通安全深化於學生生活之中。

教育部國教署表示，未來將持續配合交通部推廣學生參加機車培訓考照政策，鼓勵年滿18歲的學生報名。另外，目前已補助4所學校建置機車駕駛培訓場地，提供學生標準且安全的練習場域，提升學生交通安全素養，達到有效降低學生交通意外事故發生之目標。