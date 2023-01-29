準閣揆陳建仁昨天公布內閣名單，文化部長將由現任高雄市副市長史哲接任。史哲今天凌晨在臉書發文表示，將持續推動自己所深信也努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」。

史哲寫道，感謝眾人在過去近7年，齊心落實總統蔡英文的文化政見，積極發展與推廣台灣內容，落實在文化相關法案訂定、文化政策推動，以及相關文化展演活動的補助與辦理。更在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊藝文產業時，協助與守護受到影響的藝文產業，支持藝文團隊與藝文工作者，一路走到此刻的疫後復甦。

史哲表示，接棒後，將持續推動所深信也努力實踐的「壯大台灣內容、建立文化自信」。透過研究、紀錄、典藏、創作等各面向的協力與支持，發展屬於台灣的文化內容；接續，應該要擴大台灣內容的創作端、內容端，並結合新的科技技術、媒體傳播環境，接軌大眾端、主流端、媒體端，讓台灣內容進入生活大眾。

從2009年高雄世界運動會開幕式，三太子騎著摩托車登上世界舞台；2022台灣燈會在高雄的虎爺；2022文博會的台灣IP．高雄原創聊療漂漂河，一再見證台灣內容的驚人魅力，「相信當我們能夠深刻感受台灣內容的精彩與動人，將能建立屬於我們台灣的文化自信」。

面臨疫情趨緩後，世界各國解除邊境封鎖、重啟國際交流，史哲指出，目前有許多團隊陸續重回國際巡演舞台、展會，台灣文化展演的國際推廣、台灣文化內容輸出將是關鍵。同時要避免國門開啟後，文化人才外流，相關預防作為，都是文化部要持續關注與推動的業務。

史哲說，一棒接一棒，此刻接下這棒，會延續大家努力的成果，更將繼續落實蔡總統的文化政見，積極推動文化部相關業務。並與溫暖堅韌的行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、行政院團隊一同打拚，不敢懈怠，「願一起作為地上的鹽，成就台灣文化的光」。

史哲並感謝前高雄市長陳菊給自己機會為高雄服務，在高雄開創新的藝文風貌；並感謝高雄市長陳其邁，給予最強力的後盾、最貼心的照顧，支持創作者在遼闊港都、自由創作，讓藝術與文化注入高雄山海河港，努力讓這些美好成為高雄的日常。（編輯：李錫璋）1120129