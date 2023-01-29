寒流影響，氣象局觀測今晨最低溫出現在早上6點51分苗栗縣頭屋的4度，氣象達人彭啟明貼出一張今天全台溫度分布圖，高雄以北幾乎都在10度左右，還有網友直呼「稀奇了！中彰投雲嘉南高雄，竟然統統比北部冷。」對此氣象局長鄭明典解釋，低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，是輻射冷卻的特徵。

彭啟明在臉書分享氣象局的今晨0時溫度分布圖，基隆11.8度、台北11.3度、新北9.8度、桃園10.4度、新竹10.8度，中部則是台中9.7度、田中7.9度、日月潭7.9度；南部的嘉義8.3度、台南9.5度、高雄9.4度，全台低溫普遍在10度左右，「真的是冷到谷底了！低溫範圍很大。」

其中有網友發現亮點「稀奇了，中彰投雲嘉南高雄，竟然統統都比北部冷」、「高雄比桃園低溫，神奇」、「西部難得那麼冷」。

一直到今晨7點，還是南部比北部冷。(翻攝自鄭明典臉書)

為何南部比北部還冷，氣象局長鄭明典今早在臉書表示，這是典型輻射冷卻低溫的特徵，也就是低溫出現在最晴朗、風速最微弱的區域，而夜間輻射冷卻明顯，白天日照增溫也會明顯，合起來就是「日夜溫差大」，並且指出高壓出海，高壓中心風速弱，又有下沉運動帶來晴朗天空，也是出現清晨輻射冷卻低溫的有利條件，但高壓出海後，到台灣的冷空氣經過海面的時間長，氣溫就會慢慢回升。