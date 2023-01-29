今年迎來10天年假，高雄處處都是遊客，高雄駁二也不例外，光是初一至初八，就迎來80萬人次到「駁二小夜城」走春。此次「駁二小夜城」安排了200攤市集、雜耍、舞獅等各種呼應年節的表演，還替知名的漁婦大公仔裝上兔耳朵，年節氛圍爆棚。

2023駁二小夜埕以「你要幾分甜」為主題，橫跨大義及大勇2區，每日近200攤原創手作及美食市集，除了匯集各式甜點攤位，更精心安排古早味節慶點心體驗課程，紅龜粿、糖葫蘆、狀元糕等現場手作吸引大小朋友參與。

駁二藝術特區也配合兔年的意象，特別將矗立在蓬萊路2側的工人漁婦大公仔上加裝可愛兔耳朵，更在大義園區添加了夜間兔子燈光，市集活動區域也高掛起鮮豔色彩的燈籠串燈，讓整個駁二能讓民眾既像逛年貨大街，又像在廼夜市。

高雄市文化局長王文翠表示，為迎接過年期間各地湧入駁二的走春人潮，「駁二小夜埕」不但匯集眾多優秀品牌出攤，也安排了音樂、喜劇、雜耍技藝、舞獅等各類不同風格的精采演出，還有多元種類體驗課程，傳統甜點、香氛蠟燭等，有得吃有得玩。加上駁二藝術特區具備適合遛小孩放電的遼闊園區，以及充滿藝文能量的活動、展覽，是眾多市民、遊客休憩出遊首選。