員警發動攔截圍捕涉案車輛畫面 (戴志揚翻攝)

不滿女友被搶又沒被珍惜 舊愛夥8友人炸斷現任男友左手

警方起出手槍型打火機。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

警方起出鋼珠槍。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

32歲王姓男子不滿女友遭搶後未被好好對待，28日深夜夥8名友人找陳姓現任男友談判，以鋼珠槍和人海戰術威嚇陳男用左手握住水雷後引爆，導致陳男左手3指斷裂躺在地上哀號，一行人隨即鳥獸散，桃警獲報以車追人，2小時內將9人全速逮捕到案，依重傷害、聚眾鬥毆等罪嫌送辦。

警方調查，張姓女子和前科累累的32歲王姓男子分手後，轉跟29歲陳男在一起，引爆2男爭風吃醋，不時用電話和Line傳訊息互嗆，王男不滿陳男搶走女人後又未好好珍惜，28日深夜23點夥8名友人、分乘3部車和陳男相約桃園區大興西路的麥當勞談判。

殘忍！男烙8惡煞掏槍逼女友舊愛「握土製炸彈」炸爛左手掌，警方獲報後緊急送醫並逮捕9嫌。(翻攝自社會事影音)

殘忍！男烙8惡煞掏槍逼女友舊愛「握土製炸彈」炸爛左手掌，警方隨後逮捕9嫌。(戴志揚翻攝)

男烙8惡煞掏槍逼女友舊愛「握土製炸彈」炸爛左手掌，9嫌2小時遭逮。(戴志揚翻攝)

陳男和張女連袂前往，2男發生激烈口角，王的8名友人一同壓制陳男，王男隨即拿出鋼珠槍，威嚇陳男用左手握住水雷，不從就圍毆，陳男不敵照做，王竟以手槍型打火機引爆，水雷當場炸裂，陳的左手也被炸毀濺血，王男一夥人隨即鳥獸散。

張女見狀連忙報警，消防員到場時，陳癱軟在地直喊痛，救護員在附近找到食指、中指、無名指3斷指，緊急送醫急救，目前無生命危險，但能否接回斷指仍要看手術狀況。

桃警獲報立即調閱監視器以車追人，在0時15分於經國路某加油站前攔截圍捕到王男，起獲鋼珠槍、手槍型打火機等物品，並循線於2小時內將其他8名友人全數查緝到案，全案調查後依重傷害罪、聚眾鬥毆罪嫌移請檢方偵辦。