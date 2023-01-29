從支付寶27日發佈的2023年春節消費觀察顯示，大陸民眾居民消費熱情加速回歸。截至1月25日的春節假期數據顯示，包含小城經濟、闔家出遊、出門逛街、跨境遊、景區慢直播都成為熱點，讓多類消費實現翻倍增長。

具體來看，由於返鄉過熱潮讓小城經濟火熱。與2022年同期相比，2023年春運表現出強勁復甦，帶動返鄉消費，讓「城鄉消費遷移」在春節期間表現顯著。據支付寶數據顯示，三線及以下城市消費金額較去年春節同期（2022年1月29日至2月4日，下同）漲幅近20％，超過一二線城市。

而春節期間社區便利店擔起重任，三線及以下城市的便利店使用支付寶消費支出金額年增達20至30％。

此外，由於返鄉闔家團圓也讓全家出遊消費提高，通過支付寶平台搜索「酒店預訂」數量年增6倍，酒店消費支出年增8成，其中雲南、西藏、廣東、陝西、福建的熱門旅遊城市酒店消費成績醒目，增幅均超過200％。

根據《蘭州晚報》報導，不囤貨逛街也回來了，北京全市60個重點商圈客流量超過1412.7萬人次。支付寶資料也顯示，包含杭州湖濱銀泰in77、杭州武林商圈、長沙五一廣場、長沙坡子街、廈門中山路中華城、長沙都正街、重慶解放碑、重慶山城巷、南京夫子廟、南京新街口等知名商圈火熱異常，消費增速位列全大陸前10，其中長沙獨佔3席。