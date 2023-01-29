今年春節連假高雄捷運及輕軌運量佳。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

春節假期邁入尾聲，高雄捷運與高雄輕軌在新春期間運量開紅盤，據統計除夕至初五這6天的運量，輕軌部分累計運量達30.6萬人次，為輕軌歷來春節運量歷史新高；捷運部分累計量達118.2萬人次，為近3年同期新高，直逼疫情前春節運量水準。高捷公司分析是天氣好加上大型活動多，成功吸引人潮。

根據高捷公司統計分析，除夕至初五這6天的運量，輕軌部分平均日運量5.1萬，累計運量達30.6萬人次，為輕軌歷來春節運量歷史新高，較去年同期春節6天假期13.6萬人次達2.26倍。

捷運部分，平均日運量19.7萬，累計量達118.2萬人次，較去年同期春節6天假期57.0萬人次達2.07倍，為近3年同期新高，直逼疫情前春節運量水準。

高捷分析，今年春節高雄天氣良好，且伴隨去年度各項大型活動吸睛。高捷統計，春節期間捷運運量前5名的車站分別為R16左營站、R14巨蛋站、R11高雄車站、R8三多商圈站、O5／R10美麗島站，每日單站運量均可突破1.2萬人次以上。

其中，左營站更可達2.5萬以上旅運人次，而西子灣站、草衙站、中央公園站、凹子底站也都以每日突破1萬人次緊追在後；輕軌部分則是以C12駁二大義站、C5夢時代站、C14哈瑪星站。

綜觀捷運與輕軌的人潮分布，初三與初四為運量最高峰，旅遊與走春民眾仍為運量大宗，因此轉運站以及百貨公司、駁二藝術特區與西子灣，仍為民眾出遊的最愛去處。

後續年假結束後寒假還有2周，而高雄燈會在蓮池潭熱烈展開以及2月底還有連續假期，高捷公司說，看好二月份整體輕軌與捷運運量。