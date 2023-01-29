美國40歲好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）擁有甜美臉蛋與173公分的高䠷身材，加上自然又精湛的演技，讓她出道多年，人氣始終居高不下，更是不少人心目中的女神。而近日她參加精品活動邀請時，不僅在低溫下僅穿著一件低胸洋裝，活動結束後她在After Party與明星友人們狂歡熱舞的影片也流出，引起網友熱烈討論。

時隔半年，知名精品「Valentino」（范倫鐵諾）近日在法國巴黎塞納河畔上的一處古典建築裡舉辦2023春夏時裝秀，當天邀請了安海瑟薇、南韓天團BTS成員Suga，以及《艾蜜莉在巴黎》的艾希莉朴（Ashley Park）、歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）、蜜桃貓朵佳 （Doja Cat）等多位大咖明星，現場眾星雲集。

其中，安海瑟薇一到活動現場就立刻引起眾人圍觀，只見當時氣溫相當低，安海瑟薇起初包著黑色的大圍巾裹著身體，但一到紅毯定點她便脫掉長袍，秀出金色亮片的細肩帶低胸禮服，搭配豹紋褲襪與同款跟鞋，大方展現纖細長腿與性感的事業線，立即成為全場矚目的焦點。

Anne Hathaway so beautiful and glorious. pic.twitter.com/nS2wbMHj5A — mia☆ (@dreamofupaulson) January 26, 2023

simply Anne Hathaway. pic.twitter.com/K5Xm4ydiEZ — anne doing things (@AHdoingthings) January 25, 2023

但沒想到活動結束後，安海瑟薇也參加了主辦方準備的After Party，在流出的影片中，只見她開心的與明星好友們隨著音樂擺動身軀，開心的搖頭晃腦跟著熱舞、唱歌，罕見展現性感又相當放得開的一面。不少網友看到後紛紛表示：「天哪！她好性感」、「又美回巔峰了」、「姐姐狀態太好了」、「姐姐這一扭扭到我心裡」、「女神好絕」、「美慘了」。

Anne Hathaway bailando Lady Marmalade es todo lo que está bien en la vida pic.twitter.com/NaOjRRXY38 — Romance Society (@romance_society) January 26, 2023