首座位處高雄蛋黃區、北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路「凱旋青樹」社宅終於公布真面目！「凱旋青樹」社宅於2022年底完工，預定於2023年2月7日至3月1日開放申租，高市都發局將於2月1日至2月5日上午9時至12時，及下午2時至5時於現場（苓雅區凱旋一路158號）設立諮詢櫃台，並開放參觀樣品屋，讓有意申請的民眾一睹高雄首座蛋黃區社宅的風貌。

凱旋青樹社宅建築量體為地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，在房型則是設有一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，共245戶住宅單元，每戶配有冷氣、電熱水器；2房型及3房型加配流理台、抽油煙機、電陶爐等設備（水電費自付；家具自理）。

凱旋青樹的房型格局考量到全齡居住的需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章，除提供245戶居住單元，還設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施，可提供社宅住戶及周邊社區居民完善的生活及購物需求。

都發局吳文彥局長表示，為了讓市民可以感受到各房型的空間設計，激發對未來住家有所規畫想像，都發局已媒合特力屋、宜得利、穩泰及一功、大元等家具、家電業者精心布置各房型樣品屋，到時可開放參觀評估可能的空間擺設；民眾如於2月1至5日無法前往現場參觀，也可透過高雄市社會住宅線上申請資訊網，瞭解凱旋青樹社宅居住單元空間格局、租金價格等資訊。

都發局強調，申請人若符合已成年、本人、配偶及戶籍內子女在高雄市無自有住宅，以及家庭年所得平均每人每月低於5萬467元等條件，即可備齊相關文件於受理申請期間提出申請；若登記的申請人數超過招租戶數，將會以抽籤方式決定入住對象。

都發局表示，申請方式將會採網路、現場及郵寄申請3種方式受理，現場申請請於受理申請期間的上午8時至12時、下午1時30分至5時30分的上班時間，至高雄市政府四維中心6樓都發局洽辦。為防疫及便利性考量，建議市民多多採用「高雄市社會住宅網」線上申請，系統開放時間為2月7日（上午9時至3月1日5時30分）。另郵寄申請書表可至市府都發局公告專區下載，或是撥打07-3373529~30、3368333-轉分機2649-2651洽詢。