下一屆總統、立委選舉將在明（2024）年1月投票，而2023的春節已差不多結束，各政黨布局將日漸明朗。綠營黨內人士認為，民進黨最快應該在3月就會啟動初選，且黨內甚至有不少人希望可以更早開始布局，避免2022九合一選舉的困境再現。

據《中央社》今（29）日報導，民進黨內人士表示，依過去經驗，總統初選一般會在3月啟動，歷時約1個半月左右的程序，在6月前就會有結果，但因2022九合一選舉時，縣市長候選人太晚才定案，被認為是綠營大敗的其中一個原因，因此有不少黨內立委希望布局越早開始越好。

其中，民進黨新任黨主席賴清德在春節期間勤跑基層，跑遍全台50座以上的宮廟祈福、發紅包，被認為是在為總統大選暖身；民進黨立委吳思瑤也坦承，目前黨內恐怕難有比賴更強的候選人，但若有人想挑戰，黨內仍有制度提出優質的候選人。

有民進黨高層直言，目前2024選情不樂觀，黨內人士大多希望儘早開始準備，開春後將立刻與各方商議，尊重各派系意見。