今年農曆過年放10天假，是史上最長春節連假，一名網友表示，放完連假後緊接著又要補班、連上6天，他看行政院公布的行政機關辦公日曆發現，今年一共有6個補班日，令他不滿問「做這個決策的政府單位在想什麼？」貼文曝光不少人看到2月有兩個周六要補班，變成隔周休二日都崩潰。

原PO近日於PTT八卦版指出，今年的補班日共有6天，分別為1月7日、2月4日、2月18日、3月25日、6月17日和9月23日，他質疑「往年的補班有這麼多天嗎？」

原PO認為，補班只是為了要拼湊連假，休假完就要連上6天班，工作屬排班制的人不受影響，但絕大多數的人連假過後要死撐著連上6天，他不滿地說，「做這個決策的政府單位在想什麼？」

貼文曝光，不少網友崩潰，「補班超累」、「對正常周休二日的人來說，都懂這感覺，這決策有夠白癡」、「補班真的很智障」、「支持你的想法，要連假就自己請啊！又不是每個人都需要放連假」、「連假到處都塞哪裡好？要連假的自己請假」、「確實白癡啊！有需求的人自己休就好了」、「超級無腦政策，為何要幫人民排假？」、「有人發現2月是隔周休二日嗎？」

但也有人持相反意見，「連假比較好吧！返鄉出國都方便」、「連假比較好吧！」、「我在外地工作，我就喜歡放連假」。

據行政院行政總處公布2023年的政府行政機關辦公日曆表顯示，2月份共有2個周六要補班，分別為2月4日及2月18日，因此2月為隔周休二日。其餘補班日為3月25日、6月17日和9月23日。