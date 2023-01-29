去年俄烏戰爭爆發後，荷蘭隨即對俄羅斯發動全面性的制裁，沒想到近日一份調查報告卻發現，包括恩智浦（NXP）及安世半導體（Nexperia）在內的荷蘭廠商生產的數百萬顆晶片透過第三方流入俄羅斯軍隊。

荷蘭公共電視台（NOS）調查發現，荷蘭生產的晶片被轉賣至俄羅斯，進而流入與俄羅斯國防產業有關的企業，且一些大陸廠商取得荷蘭晶片後轉賣至俄羅斯，最知名的陸企是信諾電子（Sinno Electronics）信諾已經被美國列入實體清單遭到制裁，但未受歐盟制裁。

此外，一些中小型的大陸企業則利用包裹將荷蘭生產的半導體寄往俄羅斯，藉此躲避查緝，英國智庫（RUSI）主管James Byrne表示，荷蘭晶片廣泛的被使用在俄羅斯武器上，且幾乎所有無人機與精準攻擊武器，如巡弋飛彈，都可以見到荷蘭生產的半導體。

恩智浦與安世半導體皆強調，他們遵守所有的制裁規則，拒絕與俄羅斯進行交易，並禁止客戶將產品賣給俄羅斯。恩智浦表示，公司已經透過更嚴格的標準仔細篩選客戶；安世半導體則強調，他們透過軟體追蹤產品流向，被發現違法制裁規定的人將無法再合作。