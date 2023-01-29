爭取第10座澳網冠軍的塞爾維亞球星喬科維奇（Novak Djokovic），比賽期間多次出現走路一拐一拐的狀況，甚至需要多次申請醫療暫停處理大腿傷勢，據英國媒體《每日快報》報導，曾與C.羅納多（Cristiano Ronaldo）等知名球星合作的運動醫學專家寇薇賽維琪（Marijana Kovacevic），緊急飛往澳洲治療喬科維奇傷勢，幫助這位前世界球王度過難關。

以秋風掃落葉之姿重新站上澳網決賽舞台，賽會第10冠很明顯在向他招手，因為喬科維奇生涯9度打進澳網男單4強，最終都能以全勝姿態拿下冠軍，喬科維奇有極大機會能拿下追平「西班牙蠻牛」納達爾的第22座大滿貫冠軍，爭取男子網壇歷史第一人的頭銜。

前6場比賽一共只丟掉1盤，傷勢看起來沒有帶給喬科維奇太多的麻煩，卻在日前出現了有關詐傷的傳言，指責喬科維奇藉此干擾對手，讓他接受訪問時不耐煩說道，「每當其他人受傷時，他們就是真的受傷，但如果是我出現傷勢，我就是在假裝，我不需要在社群媒體分享我的身體狀況，要不要說是我的自由。」

來到戰況激烈的8強階段，喬科維奇依舊沒有遭遇困難，順利打進澳網決賽，喬科維奇在2場比賽的賽後訪問表示他的身體感覺好了很多。這與寇薇賽維琪到來的時間相吻合，她在過去與許多足球巨星合作，包括C羅、A.桑契斯（Alexis Sanchez）、范佩西（Robin van Persie）及孔帕尼（Vincent Kompany）等人，前利物浦球星Yossi Benayoun是寇薇賽維琪最著名的病患， Benayoun曾在賽季中遭遇膕旁肌拉傷，寇薇賽維琪透過人類胎盤萃取液進行治療，讓Benayoun的恢復療程從5周縮短至2周內。