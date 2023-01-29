大年初八國道疏導措施(高公局提供)

今（29）日是大年初八，也是春節連假最後一天，國道壅塞程度已經大幅減少，不過預估中午前後至下午時段，除了返工車潮之外還會最後一波出遊車潮。

高速公路局表示，昨日全日交通量107.3百萬車公里，是平日年平均88百萬車公里的1.2倍，國5交通量2.9百萬車公里，是平日年平均2.6百萬車公里的1.1倍。昨日下午國道5個壅塞路段包括國1北向新竹系統-湖口、大雅-台中系統；國3北向關西服務區-龍潭、南雲-名間；國5北向宜蘭-坪林，全國道大致於傍晚6點後恢復正常。至於今日凌晨0至5點交通量5.8百萬車公里，是平日年平均3.5百萬車公里的1.7倍；預估今日交通量95百萬車公里。

截止上午7點，國道交通量8.3百萬車公里；今日相關疏導措施包括：下午3點至晚上8點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

省道部分，昨日下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含北部台9甲線新店路段、中部台 61 線伸港路段、台 74 線霧峰路段、南部台1線楓港路段、台86線仁德路段、台9線南迴公路（初鹿、草埔）、台3線梅山路段、東部台9線蘇花公路（東澳、南澳、和平、崇德）等。

公路總局表示，今日省道截至上午9點為止，省道路況大致上良好。因假期即將結束，預估中午前後至下午時段，除返回工作地外亦伴隨把握最後時機出遊車潮，易壅塞路段除省道主要幹線（如台9線蘇花公路、南迴公路）外，銜接國道部分（如台9線接國5頭城交流道、台86線接國3關廟、台18線接國3中埔）預估也有車多壅塞情形。

昨日西部國道客運共計行駛5488班次，疏運8萬9530人，疏運人數較去年同期增加22.3％；東部國道客運路線共計行駛1390班次，疏運2萬219人，疏運人數較去年同期增加15.3％。