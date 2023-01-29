花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋，全長156公尺，為輕量化垂懸式吊橋，站在橋上即可俯瞰富源溪谷，非常壯觀。圖為雪羊拍攝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富源國家森林遊樂區新龍吟吊橋可鳥瞰龍吟瀑布。圖為雪羊拍攝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮林區管理處鼓勵民眾到富源國家森林遊樂區踏青健身，本月30日起至2月28日止，與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每日限量5張「入園泡湯券」。圖為雪羊拍攝。（花蓮林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮富源國家森林遊樂區龍吟吊橋，連結園內環山與環溪2條步道，先前因天災崩塌毀損，歷經3年封閉維修重建，去年9月重新開放迄今，吸引許多遊客走訪享受「森林浴」。春節10天結束，花蓮林區管理處鼓勵民眾到森林場域踏青健身，本月30日起至2月28日止，與龍吟吊橋合照並完成指定任務，即可獲得每日限量5張「入園泡湯券」！

富源國家森林遊樂區位在花蓮縣瑞穗鄉，被富源溪貫穿，每年3月至8月期間，大片蝴蝶紛飛溪谷，進而有「蝴蝶谷」美名，且園內佈滿大片樟樹造林地與低海拔次生林，彷彿進入電影「阿凡達」的奇幻森林。

其中，園內最具代表性的龍吟吊橋，因能俯瞰落差約30米的龍吟瀑布，站在橋上又能享受溪谷涼風吹拂的快感，是遊客必訪之處，孰料2017年因地震崩塌，周邊步道全面中斷，林管處2019年啟動修復工程，同時修繕使用逾20年的富源吊橋，2橋歷經3年工期，去年9月重新開放。

新龍吟吊橋一別過去傳統吊橋身姿，改為輕量化垂懸式吊橋，減少設施量體降低對環境的衝擊，橋長約156米、寬約1.2米，吊橋前端連結道配合當地自然調性，取現地九芎木為踏面，且林管處也保留已損壞的舊龍吟吊橋，供環境教育使用，讓遊客能更了解園區歷經自然災害的過程。

林管處指出，園內主步道從停車場通往富源吊橋，總長約7公里，為2條環山、2條環溪步道串連而成，多為平緩好走的森林路段，適合全家大小健行體驗，且園區還有碳酸鹽泉質溫泉供遊客滋潤養身，享受在森林中泡湯的放鬆時光。

林管處為鼓勵遊客到森林場域踏青健身，在春節連假畫上句號之際，祭出打卡優惠活動，民眾本月30日至2月28日期間，將與龍吟吊橋合影的照片，上傳至花蓮蝴蝶谷溫泉渡假村臉書粉專並打卡或按讚，即可到遊客服務中心（蝴蝶谷會館大廳櫃臺）兌換每日限量5張的「富源入園泡湯券」，使用期限至6月30日止。