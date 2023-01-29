在2022年全大陸人口減少85萬人的情況下，繼廣西、重慶、甘肅確定去年人口逆勢增長後，GDP增速居全大陸第一的中部省分江西去年新增流入人口達9.45萬人。學者分析，江西近年來承接沿海產業轉移，加上戰略新興產業發展的速度較快，疊加疫情影響，不少外出人口回流到家鄉創業或就近務工。

據江西省發布數據顯示，2022年末全省常住人口4527.98萬人，比上年末增加10.58萬人，增長0.23％。全年出生人口32.5萬人，同比減少5.2萬人，人口出生率為7.19‰，下降1.15個千分點；死亡人口31.4萬人，增加1.1萬人，人口死亡率為6.94‰，上升0.23個千分點；人口自然增長率為0.25‰，下降1.38個千分點。

第一財經報導，人口增長包括自然增長和機械增長（人口淨流入）。在人口自然增長方面，去年江西人口自然增長率為0.25‰，按此計算約1.13萬人。也就是說，去年江西在人口機械增長方面，新增流入人口9.45萬人。

江西省社科院經濟所所長麻智輝分析，近年來，江西經濟增速比較快，增速位居全大陸前列，一個重要原因就是江西加大承接了東部產業轉移的力度，承接了較多的大項目、產業鏈。同時，江西近年戰略新興產業發展的速度比較快，在GDP中的占比明顯提升。隨著經濟快速發展，疊加近幾年疫情影響，有不少外出人口回流到家鄉創業或就近務工。

數據顯示，2022年江西GDP增速達到4.7％，與鄰省福建並列全國第一。江西省統計局局長方向軍表示，去年全年江西電子資訊產業營業收入增長23.7％，達1.03兆元，首次突破兆元大關。而新能源產業加速發展，鋰電、光伏產業集聚效用日益凸顯，全年新能源產業實現營業收入4065.1億元，增長120.3％，占規上工業比重為8.4％，比2021年提高4.2百分點。

另外，去年沿海受疫情影響，有部分人返回老家。隨著疫情防控措施優化，今年這些人是否返回沿海地區？麻智輝認為，去年江西人口的增長，可能會有一部分人因為疫情因素從沿海回流，但最根本的原因還是江西近年來承接產業轉移較多，有不少人回家創業或就近就業。