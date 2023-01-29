太平區80多歲王姓婦人與子女日前利用春節連假拜訪許久未見的親友，期間王婦趁空檔到住宅附近走走，未料當地變化之大，竟讓王婦迷途在立功路旁不知所措，幸新平派出所員警巡邏經過、上前關懷，順利聯繫王婦的女兒，家人從附近巷弄趕來接回王婦，順利返家。

台中市政府警察局太平分局新平派出所警員陳冠螢、戚碩杰日前上午11點多巡邏巡經立功路沿線，發現路旁1位老婦人走路步伐相當不穩且徘徊路旁，2人趕緊上前關懷，發現婦人是迷路了。

王婦緊張表示，她與子女到親友家走春拜年，聊天後心想「好久沒來這地方了」，於是就到外面走走逛逛，但不知道這裡變化這麼大，周遭大樓林立，一下子就找不到路了。

陳冠螢、戚碩杰安撫王婦情緒後，王婦報上她的姓名，透過警用系統查詢，順利聯繫上王婦女兒，家人得知後著急地從附近巷弄走出來，一看到母親就在員警旁邊，頓時鬆了一口氣，頻向員警表示謝意，並稱「好在有警察幫忙，沒有這麼冷的天氣，還不知道會發生什麼事」。

太平警分局分局長蔡慶星表示，建議家屬帶長者外出時，為其穿著顏色鮮艷、易辨識的服裝，並在衣服上縫製或在口袋放置聯絡方式，以防萬一。