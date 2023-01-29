內閣持續改組，衛福部長薛瑞元確定留任，健保署長李伯璋將卸任，並由現任衛福部次長石崇良接任。對此，精神科名醫沈政男表示遺憾，他除了細數李伯璋這些年所做的許多健保改革，並透露李伯璋準備推動醫療部分負擔改革，可惜未竟全功就必須離職。

沈政男今(29)日在臉書指出，李伯璋擔任健保署長後，必須跟醫界、藥界與民眾溝通，李伯璋帶著這樣的身段，殷殷了解各界的需求與要求，用真誠的態度跟大家溝通，凝聚社會的最大共識，一起把健保制度做到最好。「李署長的文筆很好，公務之餘也經常撰寫報章文章，用書面來宣揚健保改革」。沈政男說李伯璋無法留任，繼續引領健保改革，是這次改組中，最令人遺憾的。

沈政男回憶道，兩年前為自費醫材上限的問題，李伯璋在健保署召開討論會，並邀請醫界代表幾十人參加，一一傾聽大家的指教，充分展現溝通的誠意與整合的企圖。列席其中的沈政男透露，李伯璋這些年在媒體上有看到他的文章，因此只要需要他貢獻淺見，就會找他參加。

沈政男認為，李伯璋這些年所做的健保改革很多，其中醫界最熟悉的健保雲端系統，方便查詢醫療資料，也避免重複檢查。民眾最熟悉應該是健康存摺，不用到醫院就可知道自己的檢查結果。此外，還有分級醫療的落實以及幾個重要疾病，C肝、糖尿病與思覺失調症的醫療與藥物給付的放寬，造福了廣大病患。沈政男提到，李伯璋準備推動醫療部分負擔改革，可惜未竟全功就必須離職。

「健保改革是吃力不討好的工作」，沈政男說醫界與民眾的需求與要求並不完全一樣，滿足一方就容易得罪另一方。這幾年甚至出現「健保不倒、台灣不會好」的說法，好多人一講到健保改革就出言不遜，但李伯璋忍辱負重，用溫和但堅定的方式持續進行進行改革，「因為他知道健保是台灣的寶，更是全民健康福祉的最大靠山」。