據澎湃新聞不完全統計，已有超過20個省市近期先後公佈2022年居民人均可支配收入數據，其中以上海、北京居民人均可支配收入接近8萬元（人民幣，下同），遙遙領先。統計上海去年居民人均可支配收入達7萬9610元、居全大陸之首；北京則位居第二的7萬7415元。

另外浙江的居民人均可支配收入也在去年首次跨入6萬元門檻、達到6萬302元；江蘇、天津、廣東三地去年則成長突破4.5萬元，分別為4萬9862元、4萬8976元、4萬7065元。福建也處於4萬元陣營的4萬3118元。

觀察2022年全大陸的居民人均可支配收入3萬6883元，比上年名義增長5％，扣除價格因素，實際增長2.9％，與經濟增長基本同步。

與全大陸居民人均可支配收入相比，共有上海、北京、浙江、江蘇、天津、廣東、福建、山東等8個省市在2022年超過了全國平均水準。

再從城鄉差距來看，大陸農村居民收入增長持續快於城鎮居民。2022年城鎮居民人均可支配收入4萬9283元、實際增長1.9％；農村居民為2萬133元、實際增長4.2％。

而大陸所謂的「居民可支配收入」，是指居民可用於最終消費支出和儲蓄的總和，即居民可用於自由支配的收入，包括現金收入與實物收入。按照收入的來源，可支配收入包括工資性收入、經營淨收入、財產淨收入和轉移淨收入。