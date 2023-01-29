高雄市左營區華欣路上29日驚傳發生命案！張姓女子與邱姓女室友疑似有金錢投資失利等糾紛，張狠殺邱女後，自己也墜樓命危，搶救後仍不治。警方獲報後立即趕抵現場，並拉起封鎖線調查，詳細案情待調查釐清。

69歲婦疑金錢糾紛砍死女同居人後墜樓，送醫後不治。(警方提供/林雅惠高雄傳真)

警方表示，高雄市左營分局新莊所今天上午8時13分獲報指出，左營區華欣路上某大樓住戶69歲張女墜樓於中庭死亡，警方前往其租住處欲訪談同居人，但多次按鈴皆無回應，於是通知屋主前來開鎖，發現屋內左側臥室內有一倒臥在室內地板上的52歲邱姓女子已明顯死亡。

警方初步調查，邱女及張女疑似有金錢投資失利等糾紛，警方立即通知家屬等人帶所調查釐清案況，另由本分局鑑識小隊到場並通報局鑑識中心前來支援採證，目前現場封鎖中。

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