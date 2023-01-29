農曆新年進入尾聲，運勢也出現變化，對此，命理師雨揚老師在臉書粉專分享12生肖最新一周的運勢，前三名依序為生肖羊、牛、豬，尤其是屬羊的人無論在事業、愛情或是財運方面都能好運臨門，要好好把握。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下週會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本週前三名：羊、牛、豬

▍生肖鼠

事業★★ 愛情★★ 財運★★★

事業繁忙且多有變動，面臨調換單位或轉職的抉擇，建議靜下心後仔細盤算未來，以免讓自己後悔。愛情運欠佳，單身者雖想要有人陪伴，但是參與群體活動容易緊張，建議鼓起勇氣，踏出社交的第一步；有伴者在教育小孩時切忌打罵，以柔性勸導為佳，否則小孩會因此與你疏遠。財運不穩，近期容易多出一些額外支出，令你感到有些壓力，但只要嘗試記帳，嚴格控管開銷，便可安然度過。

▍生肖牛

事業★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★

事業穩定成長，從事金融業的朋友在職場上易獲得同輩的幫助，能夠順利突破工作瓶頸，有望轉職升遷。感情無往不利，單身者能夠在各個場合中大放異彩，對他人極具吸引力；有伴者與另一半默契十足，不妨規劃一次出遊，讓情誼更加濃厚。財運平平，理財態度須積極，多主動請教理財經驗豐富的親友，學以致用，創造更多財富。

▍生肖虎

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場上遇到諸多困難，凡事得忍且忍，小不忍則亂大謀，且還須注意情緒控管，避免言語糾紛。愛情運稍弱，單身者在追求心儀對象的過程中易遭遇挫折，建議多與朋友討論，有助改善現況；有伴者被忙碌的工作壓得喘不過氣，從而疏忽了伴侶，建議兩人找個時間一起吃飯，增進感情交流。財運不濟，應特別小心突發性的財務危機，提前預留一筆緊急預備金，以免生活陷入困境。

▍生肖兔

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運穩定，面對長官交派的急件會倍感壓力，但只要穩住步調，按部就班地去推進，便可應付自如。愛情運佳，單身者可以向心儀對象積極表明心意，便有望讓感情水到渠成；有伴者返家後主動給伴侶一個擁抱，並與伴侶談心，將令感情更加升溫。財運平平，投資須謹慎，忌貿然躁進，尤其買賣股票時宜見好就收，遵守紀律，以免追高殺低。

▍生肖龍

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運回溫，在部門急需外力支援的情況下，能憑著過人的交際手腕，談妥外部合作事宜，順利穩定軍心。愛情運佳，單身者在外出旅行時，有望邂逅一段美麗佳緣，譜出幸福樂章；有伴者可在飯後邀約伴侶一起散步，促進兩人間的感情，為長久戀情打下穩固的基礎。財運尚可，可將錢財投資在健康上，透過食補養生，為自己創造更多健康財富。

▍生肖蛇

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業好運來訪，在提案討論時，能夠說服主管採納你的建議，使企劃更加完善，可望在競爭激烈的市場中擁有一席之地。桃花運普通，單身者有望在網路平台上，結識多位優質對象，可從中挑選合適良伴，開啟幸福情緣；有伴者時刻牢記伴侶所吩咐的事情，讓另一半十分滿意。財運平平，有望透過推舉朋友入職，獲得一筆額外的獎金。

▍生肖馬

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運走下坡，在發送郵件時分心處理其他業務，導致郵件內容有誤，連帶影響後續作業，恐對職涯發展造成不利的影響。感情運平穩，單身者多向擁有戀愛經驗的朋友請益，有望讓你和暗戀對象的關係更進一步；有伴者可詢問伴侶工作上的疑難雜症，透過相互交流，將令雙方關係更加緊密。財運低迷，面對陌生的投資標的，不宜將資金全數投入，以免錢財有去無回。

▍生肖羊

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業鴻圖大展，憑藉過往辛勤的耕耘，讓你能在決策會議上擁有充分的話語權，優秀的表現令高層大為讚賞，廣受各方好評。桃花能量豐沛，單身者無私的付出感動了心儀對象，順利擄獲對方的心，開啟甜蜜戀情；有伴者可安排雙方父母見面，促進兩家間的和諧，為往後的婚姻生活打下穩固基礎。財運高漲，因參與跨國業務，讓你的客源大幅增長，獲得更豐沛的獲利與獎金。

▍生肖猴

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運不穩，容易遇到朝令夕改的合作廠商，必須耗費更多耐心來應對，且不厭其煩地與對方核對內容，避免做白工。愛情運低迷，單身者因行程撞期而婉拒新朋友的邀約，使兩人關係沒有任何的進展；有伴者切勿情緒勒索伴侶，容易造成對方的心理壓力，讓彼此相處起來越來越累。財運下滑，勿貪圖方便而違規停車，以免被人檢舉，收到大筆罰單，令荷包失血。

▍生肖雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★

事業運低迷，由於客戶不斷提出新的要求，但又不肯增加預算，讓你感到相當頭痛，必須盡力去說服對方。愛情運平穩，單身者可遇到滿意的造型師，為新的一年換個新造型，讓形象煥然一新；有伴者可替另一半挑選開工日的穿著衣物，能讓對方感受到你的貼心。財運偏弱，購買精品時應考量自身的財務狀況，切勿衝動入手，以免造成經濟上的壓力。

▍生肖狗

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

事業運步步高升，剛開工就順利接到大筆訂單，瞬間激發你的工作動力，只要持續努力，可望突破往年的紀錄。愛情運平穩，單身者可主動向新朋友打招呼，有助於拉近彼此關係，甚至和對方變成朋友；有伴者多與伴侶分享工作上的新鮮事，能讓對方更加了解你。財運尚可，可在旅遊時代購商品，賺取價差，將有助提升進帳與收入，讓荷包更飽滿。

▍生肖豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業表現亮眼，能夠找到更好的方式，優化舊有的工作流程，讓行事效率大幅提升，工作起來更加得心應手。愛情運順遂，單身者收到追求者的關心和照顧，使幸福感油然而生；有伴者可找信任的長輩當和事佬，有助化解彼此間的矛盾，讓兩人重修舊好。財運亨通，可趁開工時尋找打工、兼差的機會，替自己再賺一波紅包。