今年過年連假長達10天，加上疫情政策逐漸鬆綁，不少人都趁此機會出國遊玩、度假，就連不少明星也抓緊機會趕緊出國放鬆。而身為男團「五堅情」團員之一的黃偉晉，近日也飛到日本旅遊並在27日晚間體驗夜間滑雪，沒想到在現場竟陸續巧遇多位台灣藝人，讓他忍不住笑稱：「我以為我在台灣」，而照片曝光後也發現竟有不少大咖明星。

黃偉晉日前趁著過年年假期間與藝人好友宇宙（林思宇）一同飛往日本新瀉滑雪，而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，也開心的在社群媒體上分享初體驗，表示：「真的愛上欸有夠好玩！完全想入坑的那種，雖然有幾次爆衝飛天跌超像被卡車碾過，痛死…….但我願意繼續跌」；宇宙發文則表示：「我是有嚇到，Wayne很拚欸！假問要不要夜滑，結果說…好啊！」兩人因此夜衝滑雪。

但沒想到一到現場，他們竟巧遇郭書瑤、蔡昌憲以及禾浩辰（布魯斯）等人，但他們都從日本各地飛往新瀉，卻在夜間的滑雪場相遇。黃偉晉事後也在限時動態上PO出5人大合照，笑稱「一轉眼遇到全世界，我以為我在台灣」，也立即引起網友熱烈討論。

事實上，郭書瑤在1月11日才推出全新單曲《膚淺》，在釋出的MV中郭書瑤不僅穿上超性感的細肩帶蕾絲睡衣，趴在床上大秀豐滿事業線，還秀出苦練的舞藝，令不少網友忍不住讚嘆。但沒想到忙著宣傳新歌的她竟也出現滑雪場，意外引發討論。