春節假期即將結束，明日（1/30）就要正式開工，命理專家艾菲爾老師在臉書粉專上分享，太陽或上升星座落在雙子座、天蠍座、巨蟹座的人，開工後運勢非常旺，有機會事業起飛；其中雙子座有很好的貴人運，在貴人的幫助之下，事業自然會相當順利、成功，愛情也有機會修成正果。

第三名、雙子座

木星在雙子座的福德宮坐鎮，為你帶來貴人好運，相對也帶來事業運和財運。貴人讓你順風順水，事業發展可說是風生水起，和同事、上司都和諧融洽，只要訂下目標都能成功達到，順利的事業自然能帶來正財。另外想脫單、結婚、祈求愛情順利的人，別忘了好好運用貴人好運，愛情也可以順利修成正果。

第二名、天蠍座

木星在天蠍座的奴僕宮注入能量，工作中的表現有目共睹，最近可以成為公司的領頭羊；如果想要轉換工作跑道，在面試和換新工作時，運氣非常好，可以得到心目中理想的工作和薪水待遇。另外金星讓你的偏財運提升，公司加薪、提成獎金都會有你一份。

第一名、巨蟹座

木星在巨蟹座的事業宮加溫，事業運勢如魚得水。比起其他物質、娛樂，你的一顆心幾乎都在工作上，不但積極拓展人脈、業績做好做滿，只為了達到超標的成績，如此完美的工作表現讓領導、客戶都對你讚賞有加，加薪、獎金、升官自然降臨。另外想嘗試創業投資、兼職或跳槽的人，農曆新年過後是開始新事業的最好時機，千萬別錯過了。