金門高粱。（資料照片，張鎧乙攝）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

為求早日解決金酒輸陸問題，及討論2月6日小三通專案復航後擴大方案等問題，國民黨立委陳玉珍春節期間廈門與大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌等人會面。陳玉珍透露，宋濤今當面宣布有關金酒輸陸問題已獲得徹底解決，大陸海關總署已解禁放行；至於小三通專案復航後的規畫，大陸方面也持續增加檢疫設備及相關措施，做好疫情把關工作，讓兩岸互動交流愈趨活絡正常化。

陳玉珍指出，早在去年12月12日金酒傳出「暫時禁止進口」大陸的消息後，陳玉珍第一時間便搭機前往廈門與大陸方面有關部門直接進行溝通，隨後在今年1月7日小三通專案復航首日，大陸國台辦副主任龍明彪也當面承諾將專項處理金酒輸陸問題，今日終於得到大陸國台辦主任宋濤帶來好消息，金酒正式解禁放行輸陸。

陳玉珍表示，宋濤說道，只要有利於金門當地經濟民生發展的各種方案，兩岸都能坐下來談。金門縣長陳福海現場也提到對於特定供銷大陸的酒品，應研議是否可免除關稅，讓金門高粱酒能更受大陸民眾所青睞及喜愛。

陳玉珍表示，即使當前兩岸關係氣氛不佳，但問題還是要去面對的，與其坐在那裡乾瞪眼，不如直接行動，透過兩岸多多溝通，期能減少誤解的發生，讓兩岸產生正面良性的互動。陳玉珍利用餐敘的機會，當面致送宋濤「金門一條根」，寓意「兩岸同屬一條根」，應多交流溝通，才能共榮發展，讓金門經濟愈來愈好。

陳玉珍也提到，昨晚抵達廈門後，潘賢掌也於晚間宴請他們一行人。餐敘期間，雙方也聚焦討論到2月6日小三通專案復航後如何繼續健康有序的通航及進一步擴大方案等問題。福建省也將對小三通通航的各港口投入更多檢疫設備，讓每一位透過小三通前往台灣的旅客，更能確保其健康安全，同時降低金馬醫療量能負擔。

陳玉珍則認為，到目前為止專案復航狀況一切平穩，並未出現醫療負荷過重或無法預期的情況，她有信心2月6日小三通會繼續通航，至於能否進一步擴大，讓台商未來也能透過小三通進出大陸，則有待後續繼續努力。

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