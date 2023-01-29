26日高雄34歲的劉姓男子打網咖到一半卻突然從遊戲中「中離」（打到一半離開），搞得英雄聯盟遊戲內的隊友人仰馬翻，其實是因為當日凌晨，他偷走60歲王姓女子的機車，警方循線追捕到網咖找劉男，殺得劉男措手不及。一開始劉男還稱自己是走路來網咖的，沒想到員警立刻搜出機車鑰匙，讓劉男也百口莫辯，只好乖乖關閉遊戲跟員警回警局。警方將劉男依竊盜罪移送。

王女報案時稱停在五甲二路上的機車車鑰匙未拔遭到騎走，警方調閱監視器鎖定劉男，發現劉男偷完機車後就跑到網咖打遊戲，警方也循線追到興隆街上的網咖，在茫茫打網咖的人海中找到劉男。

劉男被警方的「突襲」殺個措手不及，警察找到劉男時，電腦畫面還停留在劉男認真吃兵（遊戲術語）的樣子，劉男起初也沒發現警察就在身邊，仍認真負責的繼續扮演好遊戲內的本分，沒想到現實身活中的他身旁就站著最盡本分的警察。

一開始員警詢問劉男如何前往網咖時，劉男還撒謊說是走路來的，沒想到員警隨後就在劉男身上找到失竊的機車鑰匙，讓劉男百口莫辯，只好乖乖當個「不負責任」的中離隊友，關閉遊戲並跟員警回到派出所。

劉男稱當時經過該處，發現該重機車鑰匙未拔，當時又無車子可供代步使用，才會下手行竊，警方依竊盜罪嫌將劉男送辦。