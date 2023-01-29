動畫電影《灌籃高手》在台灣上映12天，全台票房突破2億大關，喚起許多6、7年級生的青春回憶，主角櫻花木道的暗戀對象赤木晴子也引起討論，有粉絲發文問誰適合演真人版電影的她，貼文曝光後，網友點名周子瑜、董仔甯、周慧敏等人，其中以王祖賢的呼聲最高，更指出原因：「她有籃球底子又美！」

原PO在臉書社團《爆廢公社》放上赤木晴子打籃球的照片，發起討論：「如果灌籃高手出真人版，你覺得誰適合演晴子呢？」，照片中，可見有著烏黑長髮的赤木晴子，單手舉高籃球，架勢相當專業，見此，網友們爭相留言寫下心中人選，「周子瑜很可以喔」、「唯一支持最美里長陳紫渝」、「只能是董梓甯！赤木晴梓」、「應該是國民老婆新垣結衣」、「周慧敏若現在年輕，絕對可以」。

如果灌籃高手 出真人版 你覺得誰適合演晴子呢 🤔 由德川鹿神發佈於 2023年1月28日 星期六

其中最多網友點名的是王祖賢，更貼出王祖賢念書時的打球照片，可見外型神韻皆非常相似：「當年如果即時出真人版的話～王祖賢真的是首選」、「不是有王祖賢版的晴子了嗎」、「王祖賢！她有籃球底子，雖然坂井姊姊不在了，她應該更適合！」、「依照灌籃高手的作品年代，當時的女神人選比現在多很多選擇」。

有網友搞笑點名三上悠亞，更稱灌籃高手恐怕變暗黑板。(圖/爆廢公社 FB)

搞笑的是，也有不少網友點名成人片女優三上悠亞，「這角色可以嗎？」，引起其他網友讚爆：「我也投三上悠亞一票」、「一次打三顆球」、「想看有番號的」、「這樣會變成另外一部作品」、「我的晴子不用會打球，但胸要追上球！」