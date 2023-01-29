中央研究院基因體研究中心特聘研究員陳建仁以借調方式接任行政院長，工作年資怎麼計算？中研院人事處表示，陳建仁在2016年擔任副總統時，已辦理退休並結清年資。

中研院說，陳建仁2020年5月卸任副總統後，再獲聘擔任中研院基因體研究中心特聘研究員，日後如擬在中研院再次辦理退休，僅得採計其卸任副總統後再任中研院院之服務年資、行政院長年資以及借調期滿於中研院回職復薪後之年資，再依公立學校教職員退休資遣撫卹條例辦理。

2015年11月16日，陳建仁請辭中研院副院長，宣布與民主進步黨主席蔡英文跨黨派（民、無）搭檔參選中華民國第14任正副總統，獲選後，他在2016年5月20日成為副總統。

2020年5月，陳建仁卸任副總統前宣佈任期屆滿後將獲邀回任中研院基因體研究中心特聘研究員。而現在，他則從中研院基因體研究中心借調出來擔任行政院長。

對於陳建仁工作年資的計算，中研院說，陳建仁再任中研院院期間時，依規定係參加公教人員退撫基金，並以特聘研究員職務之「本薪」為基準繳費；轉任行政院長後，應適用政務人員退職撫卹條例規定，依該規定當現職公教人員轉任政務人員時，係強制繼續參加轉任前之公教人員退撫基金，並以轉任前原職務之「本薪」為基準繼續繳費。

陳建仁任職中研院特聘研究員，每個月的薪資是多少？中研院表示，薪資事涉個人資料，不方便提供。但中研院也提到，政務人員之退職係適用政務人員退職撫卹條例，中研院研究人員之退休則係準用公立學校教職員退休資遣撫卹條例。