綠側翼又翻車！ 酸台灣燈會「華國美學」打到自己人

2023台灣燈會在台北，其中一座副燈被綠營側翼粉專揶揄「天龍國的中華美學」。國民黨北市議員徐巧芯抓包，側翼打到「自己人」，因為副燈是由交通部觀光局負責的，側翼連功課都沒有做，就直接翻車，國民黨北市議員游淑慧也批，Wecare不好好監督高雄，跑到台北自取其辱、丟臉丟到台北來。

臉書粉專「蕭瑩燈」秀出副燈照片，批評「天龍國的中華美學迅速強勢回歸，為台北人勾勒出一幅殭屍化濃妝的未來藍圖」、「Wecare高雄」粉專也酸說「哇⋯⋯都回來了！」

對此，徐巧芯昨在臉書表示，大過年的，「側翼就不甘寂寞開始新春翻車啦」，幾個側翼想要臭今年台灣燈會的其中一個副燈，說是「華國美學回歸」。

徐巧芯表示，她自己到現場看過，其實很好看，而且出自於大師藍永旗老師之手，但畢竟畢竟好看與否見仁見智，大家可以自己評論。

徐巧芯說，重點是，他們為了臭台北市的批評，其實打到了「自己人」，因為台灣燈會的國父紀念館展區的副燈由交通部觀光局負責的啦，側翼連功課都沒有做，就直接翻車，耍寶給眾人看，實在是太令人開懷啦。

游淑慧炮轟，WeCare不好好監督高雄，跑到台北大翻車、自取其辱，丟臉丟到台北來，現任的交通部長王國材才剛被行政院長陳建仁留任，就被綠營側翼打臉美學，「你們到底誰要出來洗門風？難道王國材是天龍部長？」

游淑慧說，2023年台灣燈會由交通部與台北市政府攜手合作，其中國父紀念館一座主燈與三個副燈區，由交通部策展、招標。

游淑慧說明，Wecare高雄嘲笑、批評的副燈「蟠龍獻瑞」，是由燈藝匠人藍永旗取材常民信仰吉祥敘事表徵，以「神氣活現」為核心，結合傳統手藝、科技藝術媒體、動態機械展演，提煉出吉祥之「神氣」、祈福之「敘事」，打造出正月十五，最「神」氣的光影美學。

游淑慧說，不知道Wecare為什麼要打擊民間傳統藝人信心、士氣，事實上蟠龍的造型在台灣各大廟宇都會出現，難道Wecare認為台灣處處都是所謂的「華國」、「天龍國」的造景嗎？好好的元宵燈節，Wecare高雄實在不需要來掃全台灣人的興。