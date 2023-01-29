麻衣2014年與王永慶長孫王泉仁結婚並生下一子，近年卻爆出婚變，麻衣也低調證實正在打離婚官司，而她無緣的公公王文洋往日和呂安妮有一段情，名嘴許聖梅上節目透露過去在活動中遇過王文洋，向他打探：「您這輩子最愛的人是誰？」沒想到王文洋回應：「我這輩子還沒有碰到我的最愛」。

71歲王文洋是台塑集團創辦人王永慶的長子，也是現任宏仁集團總裁，過去他曾和陳靜文有一段婚姻，生下一子一女，1995年與呂安妮傳出緋聞，未婚生下一子，2017年宣布分手。近日媒體報導，王文洋的兒子王泉仁和麻衣已經決定離婚，麻衣好友私下透露，呂安妮曾對麻衣表示：「有錢買不到幸福」。

【精華版】王文洋這輩子最愛誰？許聖梅公開答案出乎世人意料

近期，許聖梅上《新聞挖挖哇》回憶曾在一個餐會中遇到王文洋，兩人剛好坐在隔壁，許聖梅便開口問：「總裁您覺得您這輩子最愛誰？」因為大家都很好奇有名的富二代內心感情世界到底是如何，沒想到王文洋竟回答：「這輩子還沒碰到我的最愛」，讓許聖梅非常驚訝，反問：「那您太太呢？」，而王文洋也給出進一步答案。

許聖梅說，王文洋透露當時在研究所念書的時候，陳靜文幫了他很多忙，兩人因為學業有了革命情感，學業完成後，有回王文洋到陳靜文家裡吃飯，陳靜文父親才詢問兩人已經認識這麼久，是不是該結婚了？王文洋便答應，讓王文洋覺得這不算是多麼「刻骨銘心」的愛情，比較接近恩情或親情。

王文洋曾跟呂安妮有多年戀情。（圖／中時資料照片）

至於呂安妮，許聖梅也問了王文洋：「你的女朋友難道不是你的最愛嗎？」他又回應兩人一開始是師生關係，當時王文洋算是呂安妮的指導教授，這樣的緣分跟刻骨銘心的愛情好像也無法畫上等號，讓許聖梅感慨說：「可能對富二代，他會覺得這不是真正的愛情」，一旁的醫師黃宥嘉也回應，過去秦漢也說不知道什麼是刻骨銘心的愛情，「是拍了連續劇，要去淋雨淋到快瞎掉才知道（什麼是刻骨銘心的愛情）」。