立法院長游錫堃1月31日將訪華府，接連參加「2023年國際宗教自由峰會」與國家祈禱早餐會等活動，並將在智庫發表演說。而適逢內閣改組之際，駐美代表蕭美琴的動向也備受矚目，媒體詢問游錫堃是否將與蕭美琴見面？或是見美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），立院則表示，相關行程由駐外單位安排。

游錫堃1月31日至2月1日將出席位於華盛頓希爾頓酒店舉行的國際宗教自由峰會（IRF)。國際宗教自由峰會2位主席之一，是川普政府時期的國際宗教自由無任所大使布朗貝克(Sam Brownbeck)，布朗貝克過去是「參議院台灣連線」成員，對台灣很友好，他曾在2019年3月訪台，獲蔡英文總統接見。

游錫堃並將在2月2日出席國家祈禱早餐會。國家祈禱早餐會由美國國會舉辦，美國總統與閣員均受邀參加。副總統賴清德在2020年1月贏得大選後，當時已是「準副總統」身分仍受邀，美國更全程開綠燈接待，除與美國總統川普同場、參加國家早餐會外，並會見美國安會官員與多位參眾議員。

不過這不是游錫堃第一次訪問華府，他在2017年以前閣揆身分率團至華府參加川普總統的就職儀式。更早，前立法院長王金平在2013年率團參加歐巴馬總統的就職典禮。

而游錫堃此行是否將與蕭美琴或麥卡錫見面？立法院表示，游錫堃訪美行程由駐美辦事處規劃，出發前才會確認；游預計1月31日早上活動結束後赴美。

據了解，將會見多位參眾議員，並在智庫發表演講。